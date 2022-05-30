Новосибирск, 30 мая, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области после 1 марта на работу в организации принято 95 280 человек. Такие данные привела министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Lenobl.ru Рынок труда.

По оценкам областных властей, ситуация на рынке труда оценивается как стабильная.

Так, за прошедшую неделю режим неполной занятости завершён в семи организациях, 785 работников вернулись к полной рабочей неделе.