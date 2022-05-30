Тегеран, 30 мая, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Благодаря работе локальной платёжной системы «Мир» России удалось значительно смягчить удар санкционных мер, направленных против неё странами Запада. Об этом пишет 29 мая иранское издание Resalat.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что Москве удалось заблаговременно создать и ввести в эксплуатацию альтернативную систему международных платежей. Западные страны, вводя санкционные меры и лишая Россию доступа к SWIFT, не учли, что Москва встретит направленные против неё санкции во всеоружии.

Как отметили иранские аналитики, запущенная в России платёжная система «Мир» смягчила последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard. В итоге, фактически, многие введённые против России санкции потеряли смысл.

Также в Иране было высоко оценено решение властей России перевести расчёты за поставки энергоносителей недружественным странам в национальную валюту — рубли. В создавшейся ситуации, по мнению аналитиков, страны Запада оказались в затруднительном положении: теперь они вынуждены обходить ими же созданные и введённые санкционные меры.

«Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем», — заключили авторы статьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для Ирана введение странами Запада жестких санкций против России — большая удача. Теперь у обеих стран развязаны руки для тесного сотрудничества, и они могут взаимно восполнить друг для друга дефицит ресурсов.