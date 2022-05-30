Пекин, , 05:19 — REGNUM Китай продолжит продвигать свое присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Соглашению о партнерстве в цифровой экономике (DEPA), заявило министерство коммерции, передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Китай придерживается соблюдения высоких стандартов международных экономических и торговых правил и расширения открытости на высоком уровне», — сказал представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн .

Пресс-секретарь подтвердил приверженность Китая созданию всеобъемлющей и высокоуровневой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (FTAAP), добавив, что Китай предложит планы работы в области цифровой и зеленой экономики и будет активно участвовать в разработке новых руководящих документов по продвижению FTAAP.

Гао сказал, что Китай будет продолжать выполнять Региональное соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве и обеспечивать безопасность и стабильность региональных промышленных и производственно-сбытовых цепочек.