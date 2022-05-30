Пекин, 30 мая, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Министерство коммерции Китая заявило, что страна приложит все усилия для стабилизации промышленных цепочек и цепочек поставок внешнеторговых предприятий, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Эффективность логистики постепенно улучшается по всей стране, и Китай обеспечит бесперебойную транспортировку внешнеторговых товаров по всей стране, заявил на брифинге представитель министерства Гао Фэн.

«Мы оперативно решим проблемы, с которыми сталкиваются предприятия внешней торговли, и поможем предприятиям внешней торговли, пострадавшим от пандемии, как можно скорее возобновить и запустить производство на полную мощность», — сказал Гао.

Чтобы смягчить давление со стороны международной логистики, Китай укрепит связь и координацию со странами, расположенными вдоль международных маршрутов грузовых поездов, чтобы улучшить процедуры таможенного оформления и повысить эффективность работы, а также использовать потенциал авиаперевозок для обеспечения бесперебойной транспортировки важных деталей, оборудования и продуктов, добавил Гао.

По словам Гао, Китай также продолжит оптимизацию своей деловой среды и усиление либерализации и упрощения процедур торговли для содействия развитию своей внешней торговли.