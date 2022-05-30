Владивосток, 30 мая, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о внесении его Украиной в список «Миротворец» за посещение Донбасса.

Primorsky.ru Олег Кожемяко

«В «Миротворец» попадают те, кто, по мнению властей Украины, угрожает нацбезопасности страны».

«Ездили и будем ездить», — прокомментировал в своём телеграм-канале Олег Кожемяко, уже дважды побывавший в ЛНР и ДНР.

Подписчики поддержали губернатора и гордятся его поступком:

«Гордимся вами».

«Молодец! У меня родственники в Донецке. Слава Богу, что Донбасс скоро полностью очистят от коричневой чумы киевского розлива».

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