Москва, , 12:54 — REGNUM Разделение православных людей России и Украины не будет достигнуто никогда. Об этом 29 мая заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своей проповеди после литургии в Храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Кирилл Patriarchia.ru

Как отметил Кирилл, слова которого приводит ТАСС, в данный момент Русская православная церковь не может не скорбеть о том, что происходит сейчас на братской Украине.

«Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть. <…> Глубоко убежден в том, что, поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет», — сказал он.

Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал, что в настоящее время предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий и епископат УПЦ должны поступать «максимально мудро» для того, чтобы это не привело к осложнениям в жизни верующего народа Украины и в РПЦ уверены в том, что это так и будет.

«Мы ко всему этому с пониманием относимся, но мы молимся и о том, чтобы никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая на сайте канонической Украинской православной церкви была опубликована информация, в которой Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости, а также о своём несогласии с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросам военной спецоперации России на Украине.