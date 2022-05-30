Штат Оклахома, США, , 03:31 — REGNUM Один человек погиб, еще семеро получили ранения при стрельбе на фестивале под открытым небом в американском штате Оклахома возле города Тафт. Об этом 29 мая сообщило агентство Associated Press.

Стрельба из пистолета OpenClipart-Vectors

Уточняется, что мероприятие было посвящено Дню поминовения, на нём присутствовало около 1,5 тыс. человек, многие приехали из соседних городов. По предварительным данным, первые стрелы раздались около полуночи 29 мая. Свидетели утверждают, что стрельбе предшествовала ссора.

По информации бюро расследований штата подозреваемый, 26-летний мужчина явился в отделение полиции с повинной. Следователи отметили, что среди пострадавших от действий мужчины были и дети и погибла 39-летняя чернокожая женщина.

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