Северодонецк, ЛНР, , 01:29 — REGNUM Жители Северодонецка выразили радость по поводу того, что в этот город Донбасса зашли бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) и ВС РФ. Об этом 29 мая сообщают «Известия».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина по имени Алексей сообщил журналистам, что люди ждали прихода союзных сил ЛНР и России ещё 9 мая 2022. «Хотели отметить. Дождались сейчас», — сказал Алексей. Он рассказал, что «особенно тяжело» жителям Северодонецка было на протяжении последних двух недель, отметив, что украинские военные не выпускали некомбантантов из квартир и оборудовали в жилых домах огневые точки.

«Ну, как-то выживаем, без света, воды, газа, связи, при свечках. В вакууме полном, в подвале», — сообщила корреспондентам местная жительница, отметив, что в подобных условиях обитатели подвала дома жили на протяжении трёх месяцев. «Страшно выходить на улицу, хлеба нет, правда вот ребята ваши дали хлебушек», — сказала другая женщина, которая позже передала привет родственникам с Урала.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что подразделения Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) и ВС РФ заняли плацдарм в Северодонецке. Официальный оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко отметил, что союзные силы «продолжают развивать успех».

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