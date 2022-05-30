Москва, , 00:38 — REGNUM Государства Европейского союза, едва ли смогут прийти к единому мнению по поводу шестого пакета санкций против России — а стало быть и по поводу нефтяного эмбарго. Ряд стран ЕС не готовы поддержать такие меры. К их числу, например, относится Венгрия, которую в свою очередь критикует Польша, ратующая за такое эмбарго и опасающаяся, что Будапешт, получающий дешевые российские углеводороды, приобретает «чрезмерные» конкурентные преимущества.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще одна тема — возможность кредитования Украины на 9 млрд долларов и поиск источников для такого займа. О том, чтобы наделить Киев статусом кандидата на вступление в ЕС разговора пока не будет. По словам руководителя Евросовета Шарля Мишеля, ЕС не оставит попыток надавить на Россию и продолжит поэтапно снижать зависимость от российских энергоресурсов. Мишель также отметил, что энергопереход надо ускорить. Кроме того, как заметил Мишель, ЕС следует озаботиться восполнением запасов вооружений и строительством европейской индустриальной базы.

По имеющимся данным, европейские дипломаты так и не смогли (в рамках внеочередной встречи Комитета постоянных представителей 27 стран ЕС — «Корепер») прийти к единому мнению о проекте нефтяного эмбарго в отношении РФ. Более того, есть информация, что Еврокомиссия пошла навстречу Венгрии и решила пока не запрещать поставки нефти по нефтепроводу «Дружба».

В целом европейские дипломаты оказались вынуждены признать, что им пока не удается договориться, так как ряд стран не могут позволить себе отказа от российской нефти.

Также 30–31 мая на саммите в Брюсселе поговорят о том, легализовать конфискацию российских активов. Как оказалось, в ряде стран Европейского союза, такие шаги попросту невозможны с правовой точки зрения.