Мюнхен, Германия, , 23:54 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» в ближайшее время может объявить о подписании 16-летнего бельгийского нападающего и воспитанника «Андерлехта» Юлиена Дюранвилля.

ФК Бавария Мюнхен

Как сообщает издание Bayern&Germany, мюнхенский клуб намерен оформить переход вундеркинда в летнее трансферное окно и уже предложил «Андерлехту» 15 миллионов евро за футболиста.

Бельгийские СМИ называют Юлиена Дюранвилля одним из самых одаренных футболистов Бельгии. По мнению экспертов, он является главной надеждой бельгийского футбола.

В прошедшем сезоне бельгийской Про-Лиги 2021/22 Юлиен Дюранвилль принял участие лишь в одном матче, проведя на поле суммарно восемь минут.