Москва, 30 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. 1 июня 2022 года в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт совместный круглый стол ИА REGNUM и Института РУССТРАТ на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?».

ИА REGNUM Пресс-центр REGNUM

Сегодня ни у кого нет сомнений, что наша страна нуждается в долгосрочной стратегии развития. Эту задачу невозможно решить без определения того, куда мы идем, каковы наши ценности. Какой мы хотим видеть страну не только в краткосрочной перспективе, но и через двадцать, тридцать, пятьдесят лет.

Ключевыми здесь являются следующие вопросы. Какую систему образования мы строим? Какие модели поведения закладываем на уровне детского и подросткового воспитания? Какие ценности исповедуем?

Когда мы создадим Образ будущего для себя, сделаем его внятным, предметным, осязаемым, тогда мы сможем его сделать понятным и притягательным для других стран и народов.

В работе круглого стола примут участие:

Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM;

Толстой Петр Олегович — заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации;

Глазьев Сергей Юрьевич — член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК;

Панина Елена Владимировна — директор Института РУССТРАТ;

Лепехин Владимир Анатольевич — директор Института ЕАЭС (модератор).

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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