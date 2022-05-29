Барселона, Испания, , 23:14 — REGNUM Как сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте, руководство «Манчестер Юнайтед» намерено воспользоваться тем, что 17-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Гави отказался продлевать контракт с «сине-гранатовыми», чтобы подписать футболиста в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Гави принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил девять желтых и одну красную карточки.

Ранее сообщалось, что в подписании Гави также заинтересован лондонский «Челси», готовый предложить за 17-летнего вундеркинда 70 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.