Ростов-на-Дону, 29 мая, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Велопарад, состоявший в пятый раз в Ростове-на-Дону, объединил почти 6 тысяч участников. Об этом сегодня, 29 мая, в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко Велопарад в Ростове-на-Дону

телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко Велопарад в Ростове-на-Дону

«Участники проехали в общей сложности 20 км по кольцевому маршруту — от театра имени Горького по улице Большой Садовой, проспекту Сиверса, через левый берег по Ворошиловскому мосту и обратно. В этом году Большую Садовую впервые перекрыли полностью», — уточнил он.

Участие в велопараде приняли не только юные велосипедисты, но и любители этого вида спорта солидного возраста.