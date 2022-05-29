Хьюстон, США, , 20:46 — REGNUM Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл посетили мемориал в память о погибших при стрельбе в школе американского города Ювальда (штат Техас). Об этом передает телеканал CNN.

Джо Байден

По его данным, глава Белого дома вместе с супругой возложили цветы к мемориалу, установленному на территории школы, где произошла трагедия. Также Байден планировал встретиться с семьями погибших в результате стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая житель города Ювальда в американском штате Техас проник в начальную школу. Там он открыл огонь по людям из стрелкового оружия. В результате стрельбы погиб 21 человек, среди них — 19 детей. После трагедии в США вновь начались дискуссии по вопросу запрета права на ношение оружия.

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