Донецк, 29 мая, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:15 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что населенный пункт Старомихайловка обстреляли украинские силовики.