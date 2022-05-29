Рим, , 20:15 — REGNUM Новая стратегическая концепция НАТО, которую Североатлантический альянс намерен принять в ходе саммита, будет содержать упоминание Китая, а также измененную формулировку об отношении военного блока к России. Об этом заявил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало в интервью агентству ANSA.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии», — заявил он.

Дипломат отметил, что новая стратегическая концепция НАТО будет отражать все актуальные вызовы, с которыми может столкнуться военный блок. В частности, в ней будут фигурировать киберугрозы, гибридные угрозы, а также изменения климата. Также на саммите НАТО будет обсуждаться вопрос приема Финляндии и Швеции в альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее статс-секретарь минобороны Германии Зимтье Мёллер заявила о планах НАТО отказаться от поставок некоторых вооружений Киеву. Предполагается, что альянс не будет поставлять киевскому режиму танки и другую бронетехнику.