Брюссель, 29 мая, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Евросоюз серьезно обеспокоился задержанием греческих танкеров Ираном, Брюссель уже ведет переговоры с Тегераном по этому вопросу. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано в письменном завлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы незамедлительно подняли этот вопрос, выразили иранским властям нашу серьезную озабоченность, призвали как можно быстрее прояснить и урегулировать ситуацию, добиться деэскалации», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, танкеры были задержаны в Персидском заливе Корпусом стражей Исламской Революции. Тегеран принял соответствующее решение в ответ на задержание Грецией танкера с иранской нефтью, а также на планы Афин передать содержимое танкера Соединенным Штатам. В Иране заявили, что экипажи всех задержанных танкеров находятся в безопасности.