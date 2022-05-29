Москва, 29 мая, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» в матче финала Кубка России сезона 2021/22 обыграл «Динамо». Основное время встречи завершилось со сетом 2:1.

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Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Александр Соболев (10’ Михаил Игнатов) и Квинси Промес (72’ Александр Соболев). Единственный гол «Динамо» на 55-й минуте встречи забил 19-летний атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян. На 90+10-й минуте опорный полузащитник Даниил Фомин упустил возможность реализовать пенальти.

Желтые карточки получили Паоло Ваноли, Александр Соболев, Даниил Хлусевич и Самуэль Жиго.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Мозес, Жиго, Джикия (Кофрие, 66’), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Перейра, Игнатов (Николсон, 66’), Промес (Умяров, 90’), Соболев (Зобнин, 82’).

«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Скопинцев (Моро, 88’), Варела (Макаров, 88’), Паршивлюк (Лесовой, 77’), Бальбуэна, Евгеньев, Фомин, Шиманьский, Захарян, Тюкавин, Смолов (Грулев, 77').