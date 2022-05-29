Донецк, , 17:58 — REGNUM Петровский и Кировский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:40 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Еленовку и Донецк.