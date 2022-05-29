Москва, 29 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви поддержал духовенство Украинской православной церкви, которая подверглась давлению со стороны нацистов и экстремистов на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания синода.

Patriarchia.ru Заседание Священного Синода РПЦ

«Выразить всемерную поддержку и понимание архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности», — говорится в материале.

При этом Священный синод РПЦ молится о сохранении единства православной церкви. Также синод выступил за скорейшее наступление мира на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Украинская православная церковь опубликовала постановление, в котором говорится о ее независимости от Москвы. Указывалось, что решение принималось на фоне специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. УПЦ также заявила, что не принимает позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поддержавшего спецоперацию.