Екатеринбург, 29 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Задержанную в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга 48-летнюю гражданку США отправили под домашний арест. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Находиться женщина будет в Верхней Салде. Срок меры пресечения составляет 28 суток. Её избрал Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженку Екатеринбурга подозревают в поджоге автомашины «Лексус».