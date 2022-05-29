Богота, , 17:25 — REGNUM В Колумбии открылись избирательные участки для проведения голосования в рамках выборов президента республики, передает телеканал Canal Uno Colombia.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (16:00 по московскому). Жители республики смогут прийти и поучаствовать в выборах президента страны до 16:00 по местному времени (00:00 по московскому).

Как сообщало ИА REGNUM, в выборах принимают участие экс-мэр колумбийской столицы Боготы Густаво Педро. По данным ряда соцопросов он является фаворитом голосования — его поддерживают около 40% жителей республики. Его главными оппонентами являются экс-мэр Медельина Федерико Гутьеррес и бывший мэр Букараманги Родольфо Эрнандес. Всего в выборах принимают участие шесть кандидатов.