Ереван, , 15:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в нарушении 28 мая режима перемирия на границе, из-за чего погиб один армянский военнослужащий. Об этом 29 мая говорится в заявлении армянского МИД.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решительно осуждаем грубое нарушение вооруженными силами Азербайджана 28 мая режима прекращения огня на юго-восточном направлении границы, в результате которого погиб военнослужащий ВС Армении рядовой Давид Варданян», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что этом нарушению 27 мая предшествовали «воинственные и максималистские» заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, в которых были «посягательства в отношении суверенной территории Республики Армения».

Кроме того, МИД Армении призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ОДКБ, Евросоюз и все международное сообщество дать «должную и адресную оценку провокационным действиям и заявлениям Азербайджана, агрессивной риторике, направленной на подрыв усилий по установлению мира на Южном Кавказе» и также призвал Баку воздерживаться от провокационных действий и риторики.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в минобороны Азербайджана заявили, что с азербайджанской стороны не было обстрела границы с Арменией.