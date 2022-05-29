Москва, 29 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание по вопросам дорожного строительства, передает 29 мая телеканал «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также глава российского государства встретится с многодетными семьями и проведет заседание Совбеза РФ.

Ранее Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы были предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений и в том числе — шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.