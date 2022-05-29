Франкфурт-на-Майне, Германия, 29 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Франкфуртский «Айнтрахт» выкупил 22-летнего флангового нападающего «Милана» и сборной Норвегии по футболу Йенса Петер Хауге за 8 миллионов евро. Об этом 29 мая сообщило издание Sky Sports.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

По информации источника, «россонери» также получили от «Айнтрахта» 2 миллиона евро за аренду футболиста. Еще 5 миллионов евро «Милан» может получить в качестве бонусов, а также итальянскому клубу полагаются 15% от будущей перепродажи футболиста.

Йенс Петер Хауге выступал за «Милан» с 1 октября 2020 года после перехода из «Буде-Глимта» за 4,8 миллиона евро.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Йенс Петер Хауге принял участие в 26-ти матчах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.