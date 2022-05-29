Москва, , 14:45 — REGNUM Один из взятых в плен в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины военнослужащий ВСУ рассказал, что их командование забыло про него и его сослуживцев. Видеозапись его рассказа 29 мая приводит Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В одной лесопосадке мы окопались. Пробыли там несколько дней. Наши отступили, но нам не сказали. Не было связи. Нас просто забыли», — сказал он.

Также пленный военный ВСУ рассказал, что после этого они вместе с сослуживцами решили отступать, дождавшись темного времени суток, однако из-за того, что украинские военнослужащие не знали куда ушли их остальные части и где они находятся, они пришли в населенный пункт, где были российский войска и там их взяли в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число раненых при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до пяти.