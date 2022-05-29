Москва, 29 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. 43-летний немецкий специалист и главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб после матча финала БЕТСИТИ Кубка России сезона 2021/22 со «Спартаком». Об этом 29 мая сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Ранее немецкое издание Kicker сообщало, что Сандро Шварц встретит следующий сезон в качестве главного тренера берлинской «Герты», которая избежала вылета и осталась в первой Бундеслиге.

«Спартак» сыграет с «Динамо» сегодня, 29 мая. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:0 по московскому времени. На матч назначена бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Под руководство Сандро Шварца «Динамо», одержав шестнадцать побед, потерпев девять поражений и набрав 53 очка, заняло чистое третье место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.