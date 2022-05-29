Донецк, , 14:08 — REGNUM Восстановление здания Донецкого цирка, пострадавшего при обстрелах города, будет завершено к 2023 году. Об этом рассказал директор цирка Донецкой Народной Республики Юрий Кукузенко агентству 29 мая ТАСС.

В цирке

Кукузенко сообщил, что цирк прекратил работу в мае текущего года. Он объяснил, что это решение было принято из-за активных боевых действий на окраине города.

Директор добавил, что цирк серьёзно пострадал от разорвавшихся вблизи здания снарядов. Он отметил, что капитальный ремонт цирка не проводился 52 года.

«Я рассчитываю, что к новому году мы сможем начать работать», — заявил Кукузенко.

Директор подчеркнул, что цирку удалось сохранить коллектив и оркестр. Он отметил, что в Донецк уже прибыли строительные бригады из Москвы, которые помогут в восстановлении цирка.

«Без этой помощи мы бы ещё долго выкарабкивались. Повреждено большое количество мирных кварталов», — подытожил Кукузенко.

Донецкий государственный цирк был открыт в августе 1969 год — в канун 100-летия города Донецка. На арене цирка выступали представители знаменитых династий Дуровых, Филатовых, Запашных и другие артисты. После провозглашения государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики в 2014 году цирк работает при поддержке Росгосцирка.