Порт-Харкорт, Нигерия, 29 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Во время давки, которая произошла в ходе организованного 28 мая церковью в столице нигерийского штата Риверс — городе Порт-Харкорте — мероприятия, погибли свыше 30 человек. Об этом 29 мая сообщает газета Punch со ссылкой на полицию.

Jeremy Weate Нигерия

По словам представителя полиции Грейс Иринге-Коко, церковь намеревалась на этом мероприятии раздать подарки и еду для помощи малоимущим.

«Полицейское управление штата Риверс заявило, что в общей сложности 31 человек погиб в давке в месте проведения мероприятия, организованного церковью нового поколения в Порт-Харкорте в субботу утром», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент начато расследование для установления причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на пост президента Нигерии от оппозиционной партии будет баллотироваться бывший вице-президент этой африканской страны Атику Абубакар.