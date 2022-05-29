29 мая 2022 | Время чтения 2 мин

США запретили Польше вводить войска на Украину. Сеть: «Вашингтону есть чего бояться».

Светлана Шаповалова, , 15:12 — REGNUM Слова экс-командующего Воздушно-десантными войсками России генерала-полковника Георгия Шпака о запрете отправлять польских военных на Украину активно обсуждают в социальных сетях. Люди полагают, что дело далеко не в опасениях Вашингтона прямой конфронтации НАТО с Россией. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Естественно, поляки на Украину войска введут — гиене Европы очень хочется сожрать кусок издыхающей скакляндии, да побольше. И поляки третьей мировой не боятся, они пытаются её начать», — поделился мнением Владимир Леднёв.

«У Польши от НАТО есть определенная задача — это испускать лай у границ России и всегда быть главным источником дезинформации. И никаких инициатив. Америка погибать не хочет. Поэтому со своей задачей «быть самой гадкой и неблагополучной страной» Польша вполне соответствует», — считает Иван Кашин.

«Америка не хочет погибнуть из-за Украины…» Не Америка, ребята! Не надо путать… Американская элита!» — приводит довод Алекс.

«А убивать, вооружать, оказывать финансовую или иную помощь, подставляя Украину, это они не опасаются», — иронизирует Павел.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вашингтону есть чего бояться, и слава Богу, они это понимают. Думаю, этих опасений должны придерживаться все города, люди, страны НАТО», — считает Игорь Рогатин.

«НАТО уже давно воюет с Россией», — написал Николай. Его мнение поддержали более 200 человек.

«Неужели у США начали мозги хоть чуточку работать, ещё немного если подумают, прикажут своему подопечному Зеленскому сложить оружие и поднять белый флаг. Да и задуматься об отмене санкций против России, но, как мы видим, бьют больше по ним», — рассуждает Галина Савостьянова.

«Последнему ослу понятно, что если пшеки на Россию попрут без мандата НАТО, то они будут воевать в одиночку, а если мы попрем на пшеков, то мы попрем на члена НАТО — совсем другой расклад», — считает Андрей Волк.

«Эти идиоты нацисты не понимают, что чем больше жертв будет, тем будет суровее наказание», — отметил Виктор Асташкин.

Как сообщало ИА REGNUM, мнение о том, что Вашингтон запретил Польше посылать на Украину своих военных из-за опасения возникновения прямой конфронтации между НАТО и Россией, бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак высказал в беседе с RT.

По его словам, в случае, если начнется третья мировая война, это чревато глобальным ядерным конфликтом и в нем «не будет победителей».

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