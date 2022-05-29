Москва, , 13:10 — REGNUM Крупный арсенал вооруженных украинских формирований в Кривом Роге был уничтожен российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) с помощью ракет большой дальности в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 29 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что за сутки российскими высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две артиллерийских батареи киевских боевиков на огневых позициях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что бюджет этой страны получил от стран-партнеров $6,5 млрд после начала спецоперации РФ.