Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Актёр Уильям Хопкинс (также известный как Бо Хопкинс) умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила журналу The Hollywood Reporter его жена Сиан Хопкинс.

Скорбь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Актёр скончался в больнице в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния). Он был госпитализирован 9 мая после сердечного приступа.

За свою 40-летниюю карьеру Хопкинс сыграл более 100 ролей в кино и на телевидении. Самыми известными работами актёра стали роли в фильмах конка 1960-х и 1970-х годов «Дикая банда», «Побег», «Маленький городок в Техасе» и « Полуночный экспресс».

Также Хопкинс активно снимался для американского телевидения. Последней работой актёра стала роль в фильме 2020 года «Деревенская элегия» режиссёра Рона Ховарда.