Кишинёв, , 12:17 — REGNUM Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что дело, возбужденное против него, преследует геополитические цели.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, уголовное дело находится «на контроле, выходящем за стены президентуры».

«Есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным», — написал он в Telegram-канале.

26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток. 24 мая антикоррупционная прокуратура задержала его на 72 часа. Его подозревают в госизмене и коррупционных преступлениях.