Кишинёв, 29 мая 2022, 12:17 — REGNUM Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что дело, возбужденное против него, преследует геополитические цели.
По его мнению, уголовное дело находится «на контроле, выходящем за стены президентуры».
«Есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным», — написал он в Telegram-канале.
26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток. 24 мая антикоррупционная прокуратура задержала его на 72 часа. Его подозревают в госизмене и коррупционных преступлениях.