Москва, 29 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Меры по установлению членов вооруженных украинских формирований, которые выстрелили в спину мирному жителю в городе Черкассы, предпримут российские следователи. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Следственный комитет примет меры к установлению представителей вооруженных формирований Украины, которые выстрелили в спину мирному жителю в городе Черкассы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что действиям названных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку в ДНР, в результате чего был перебит газопровод.