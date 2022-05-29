Москва, 29 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Заявления основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса о возможности новой пандемии в течение 20 лет прокомментировал 29 мая российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«Гейтс продолжает выступать с мрачными прогнозами, но предусмотрительно не называет конкретную страну (или страны), в которой может быть создан такой новый вирус, причем с гораздо большей степенью вероятности, чем неким биотеррористом из фильмов о Джеймсе Бонде», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил о возможности возникновения новой пандемии в течение 20 ближайших лет.