Екатеринбург, 29 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Казаки Среднеуральского отдельского казачьего общества Оренбургского казачьего войска отправились в Донбасс для участия в специальной военной операции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оренбургские казаки

Отряд добровольцев убыл из Екатеринбурга. Духовный наставник благословил казаков на службу.

«Казакам впервые удалось подписать контракт и пойти на службу слаженным отрядом. Они будут служить отдельной группой в составе воздушно-десантного парашютного полка Ивановской дивизии. Это даёт им преимущество как слаженной группе. Эти же ребята в 2014 году принимали участие в защите Донбасса», — отметил атаман Среднеуральского отдела Александр Филиппов.

Перед отправкой в Донбасс казаки прошли подготовку слаживания. Добровольцам оказали помощь в приобретении экипировки, медикаментов и предметов первой необходимости.