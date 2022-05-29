Белгород, 29 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Аэропорт Белгорода останется закрытым до 03:45 6 июня, об этом сообщила пресс-служба Росавиации 29 мая.

Пресс-служба правительства Белгородской области Аэропорт Белгорода

В общей сложности запрет на полёты действует для 11 аэропортов юга и центра России — кроме белгородского, это аэропорты Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, временные ограничения на авиасообщение действует с 24 февраля.