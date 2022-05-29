Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) не возобновит свою работу до 6 июня. Соответствующее решение приняла Росавиация сегодня, 29 мая, сообщили ИА REGNUM в донском минтрансе.

Аэропорт «Платов» Donland.ru

«В соответствии с решением авиационных властей России ограничение на полёты в и из аэропорта «Платов» продлено до 3:45 мск 6 июня. Данные меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что международный аэропорт «Платов» был временно закрыт 24 февраля в связи с началом специальной военной операции на Украине. Воздушная гавань может возобновить полноценную работу через две недели после открытия.

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