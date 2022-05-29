Канберра, 29 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Правительство штата Новый Южный Уэльс (Австралия) приняло решение о передаче острова Ме-Мел аборигенам, передает The Guardian.

Сидней

«Ме-мел имеет большое значение для аборигенов, в том числе в истории создания Бура Бирра, где великий дух угря создал водотоки, известные сегодня как Сиднейская гавань», — отметил министр штата по делам аборигенов Бен Франклин.

Речь идет о небольшом острове (300 м в ширину, 180 м в длину), который находится в Порт Джексон в Сиднее.

Кроме того, власти выделят $43 млн для очистки и ремонта объектов на Ме-Меле.