В Колумбии стартовали выборы президента
Богота, 29 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. 29 мая в Колумбии начался первый тур выборов президента, передает FX Empire.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Вперед, Колумбия!
Густаво Петро, экс-мэр Боготы и бывший член партизанской группировки М-19, нынешний сенатор, лидирует в опросах общественного мнения с поддержкой порядка 40%.
Его оппонент — Федерико Гутьеррес, экс-мэр Медельина, которого поддерживают около 25%.
Третье место в гонке с шестью участниками занимает строительный магнат и бывший мэр Букараманги Родольфо Эрнандес с поддержкой около 20%.