Богота, 29 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. 29 мая в Колумбии начался первый тур выборов президента, передает FX Empire.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вперед, Колумбия!

Густаво Петро, экс-мэр Боготы и бывший член партизанской группировки М-19, нынешний сенатор, лидирует в опросах общественного мнения с поддержкой порядка 40%.

Его оппонент — Федерико Гутьеррес, экс-мэр Медельина, которого поддерживают около 25%.

Третье место в гонке с шестью участниками занимает строительный магнат и бывший мэр Букараманги Родольфо Эрнандес с поддержкой около 20%.