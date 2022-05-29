Вашингтон, 29 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Предложение с отсрочкой обсуждаемого странами Евросоюза введения эмбарго на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» направила государствам — члена сообщества Европейская комиссия. Об этом 29 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

«Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу («Дружба». —ред.), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такой вариант должен способствовать решению связанных с поставками нефти проблем стран, не имеющих выхода к морю.

Кроме того, отмечается, что 29 мая послы стран Евросоюза проведут встречу, где они могут обсудить пересмотренный пакет антироссийских санкций сообщества, так как некоторые государства — члены сообщества хотели бы достичь соглашения по этому вопросу до встречи лидеров ЕС, которая состоится 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страны Европейского союза постепенно уступают требованию президента РФ Владимира Путина об оплате российского природного газа в рублях.