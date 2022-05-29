Вашингтон, 29 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. О возможности возникновения новой пандемии в течение 20 ближайших лет предупредил основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс. Он высказал такое мнение 29 мая в интервью испанской газете El Diario.

Www.weforum.org Билл Гейтс

«(Она) может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса», — сказал он.

При этом Гейтс отметил, что в этом случае человечество могло бы иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину от такого возбудителя болезни.

«Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно», — также добавил он.

Кроме того, Гейтс указал, что также этом может быть чем-то из мира природы, так как количество людей, по его мнению, растет и человечество вторгается во все новые экосистемы.

«Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата», — уточнил основатель Microsoft.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 89 500 человек с симптомами лихорадки было выявлено за сутки в Северной Корее на фоне распространения коронавирусной инфекции.