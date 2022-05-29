Пекин, , 08:44 — REGNUM Причиной проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины стала политика расширения Североатлантического альянса (НАТО) в восточном направлении. Такое мнение 29 мая высказал старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо в своей колонке для South China Morning Post.

НАТО Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться», — отметил он в своем материале.

Также Чжоу Бо указал, что, по его мнению, дальнейшая эскалация напряженности на международном уровне чревата ядерным военным конфликтом.

В связи с этим старший полковник НОАК в отставке считает, что альянсу нужно взять на себя обязательства отказа от нанесения первого ядерного удара по России, прекращения политики расширения в восточном направлении в случае, если российская сторона откажется от права нанесения ядерного удара первой, а также инициировать переговоры по вопросам новых механизмов безопасности в Европе, включая договор об ограничении использования обычного и атомного оружия в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана — Дуг Бэндоу заявил, что победа Киева в украинском конфликте практически невозможна.