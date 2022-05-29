Абуджа, 29 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. На пост президента Нигерии от оппозиционной партии будет баллотироваться бывший вице-президент Атику Абубакар, передает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Абубакар повторил предвыборное обещание положить конец нестабильности в стране и возродить ее экономику:

«Обещаю восстановить единство. Я также пообещал решительно заняться ситуацией с безопасностью в этой стране».

Абубакар участвовал в шести праймериз, а голосование на пост президента в 2023 году станет его третьей попыткой занять пост.

Основным оппонентом Абубакара станет правящая партия ВПК, которая выберет своего кандидата 6−8 июня.