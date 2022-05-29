Брюссель, 29 мая, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Введение эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» предложила отложить Еврокомиссия (ЕК). Об этом 29 мая сообщило агентство Bloomberg.

Transneft.ru Нефтеперекачивающая станция трубопровода «Дружба»

Уточняется, что Еврокомиссия направила предложение странам-членам ЕС при введении запрета на импорт нефти из России сделать исключение для поставок нефти по трубопроводу «Дружба», важному для Венгрии. При этом эмбарго будет распространяться на импорт российской нефти, поставляемой в европейские страны морским путём.

Отмечается, что Евросоюз может постепенно отказаться от российской нефти, поставляемой по морю. Предполагается, что процесс займёт около восьми месяцев.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что эмбарго на поставки российской нефти будет одобрено Будапештом лишь в том случае, если оно не затронет поставки сырья, поступающего по трубопроводам. В частности, Венгрия получает российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Власти Венгрии неоднократно заявляли, что отказ от российских энергоносителей уничтожит экономику страны и по этой причине блокируют принятие шестого пакета санкций против России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страны ЕС могут достичь согласия по эмбарго на российскую нефть.