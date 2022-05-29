Пхеньян, 29 мая, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Не менее 89 500 человек с симптомами лихорадки было выявлено за сутки в Северной Корее на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом 29 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с конца апреля в КНДР было выявлено более 3,45 заразившихся неизвестной лихорадкой. Из них выздоровели 3,26 млн пациентов, 186 тыс. находятся под наблюдением врачей. Кроме того, зарегистрировано 69 случаев летального исхода. За прошедшие сутки новых данных о погибших среди пациентов с симптомами лихорадки не поступало.

Вторые сутки подряд прирост новых случаев заражения лихорадкой составляет менее 100 тыс. В Северной Корее состоялось заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи с участием лидера страны Ким Чен Ына. Его участники заявили о контроле над эпидемиологической ситуацией в стране и её улучшении и обсудили дальнейшие меры по стабилизации положения с заболеваемостью и сохранении полученного опыта.

Стоит отметить, что власти Северной Кореи, предположительно, ведут статистику всех граждан с симптомами лихорадки, не выделяя заразившихся коронавирусом в отдельную группу. Вероятнее всего, это происходит в связи с отсутствием возможности точного выявления коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной Корее за сутки было выявлено более 88 тыс. человек с симптомами неизвестной лихорадки.