Париж, , 02:41 — REGNUM Сотрудники полиции задержали как минимум 46 человек, принявших участие в беспорядках перед началом и во время финала Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» в Париже. Об этом 29 мая сообщил телеканал BFM.

Полиция Франции. (с) twitter @prefpolice

Перед матчем, который состоялся на стадионе «Стад де Франс» в Париже произошли стычки между футбольными фанатами как на самом стадионе, так и в районе фан-зон перед началом и во время матча. Начало игры было отложено из-за большого количества болельщиков, пытавшихся проникнуть на стадион по поддельным билетам.

Полиция начала разгонять людей слезоточивым газом, в итоге пострадали как минимум семь полицейских. По предварительным данным, за различные нарушения, стражами порядка были задержаны в Париже и в пригороде Сен-Дени 46 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потребовал у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в срочном порядке рассмотреть ситуацию с беспорядками у стадиона «Стад де Франс» перед началом Лиги чемпионов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ливерпуль» призвал УЕФА расследовать причины беспорядков перед финалом ЛЧ