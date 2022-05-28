Вашингтон, 29 мая, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Уверенности в том, что операция вооруженных сил США по доставке детского питания из Европы сможет в значительной степени изменить ситуацию с острым дефицитом в стране, сообщает 28 мая The Hill.

Молочная смесь

В среду, 24 мая, первая леди США Джилл Байден и главный врач Вивек Мерти находились в международном аэропорту Даллес, чтобы встретить второй военный рейс с детскими смесями из-за рубежа.

По словам бывшего помощника комиссара в Управление по контролю за продуктами и лекарствами Питера Питтса, символический жест, являющийся частью операции Fly Formula — программы, запущенной президентом Байденом на прошлой неделе для ускорения поставок молочной смеси для смягчения дефицита в США, — может быть скорее жестом, нежели решением проблемы.

«С одной стороны, это политический театр, потому что президент хочет показать, что он что-то делает — и я это ценю, — [но] фактическое воздействие [этого шага] ограничено», — подчеркнул Питтс.

Американские военные доставили 22 мая первую партию детского питания из Швейцарии в Индиану, чтобы помочь смягчить дефицит, в основном вызванный проблемами с цепочкой поставок и недавним отзывом нескольких продуктов из-за санитарных проблем. Еще одна партия была доставлена 24 мая. На этот раз в штат Пенсильвания.

Тем не менее профессор, занимающийся цепочками поставок, Школы бизнеса Д’Амор-Макким Северо-восточного университета Нада Сандерс отметила в беседе с изданием, что одних этих двух поставок недостаточно, чтобы подавить дефицит. Она уверена, что эти две партии является «лишь началом».