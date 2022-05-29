29 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили попытку властей Польши получить дотации от Евросоюза на содержание украинских беженцев.

Артур Савин, , 10:59 — REGNUM Заявление заместителя министра внутренних дел и администрации уполномоченного правительства Польши по делам беженцев Павла Шефернакера о том, что страна нуждается в миллиардах евро дотаций от Европейского союза, которые необходимы для содержания украинских беженцев, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Давид Тенирс Младший. Ростовщик (фрагмент). XVII

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"Из Украины бегут украинцы, а деньги выпрашивают поляки. Это что-то новенькое», — подметил Виталий Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что внезапная нехватка средств на содержание украинских беженцев не имеет под собой оснований, ведь ранее, когда в Европу устремились миллионы беженцев с Ближнего Востока, подобных проблем у стран Евросоюза не возникало.

«Вот что удивительно: Европа не плакала по поводу нехватки денег, когда к ним ломились беженцы из Сирии. А сейчас-то чего скулят? Тем более Польша. Они же там братья навек! Границу собрались убирать между Польшей и Украиной. Могли бы по сусекам поскрести», — считает Виктория В.

Керр Эби. Беженцы. 1938

Некоторые комментаторы уверены, что всё дело в желании Варшавы нажиться на украинских беженцах.

«Ну кто бы сомневался, что это закончится выклянчиванием у Брюсселя миллиардов. Это у них в норме вещей сейчас», — написал Валерий Ф.

«Самое забавное, что Польша была, наверное, второй после Украины, кто вечно требовал с Европы деньги. Теперь, когда конкурент сходит с дистанции, Варшава решила занять первое место», — отметил Николай В.

Часть людей полагает, что польские власти подглядели методички по выклянчиванию денег из Брюсселя у своих украинских коллег.

«А это заразно, походу. Сначала украинцы просили и просили, а когда перебрались в Польшу, тогда и поляки начали просить да просить», — подметил Алексей Г.

«Это же украинские беженцы, считающие, что им все должны. Поэтому миллиардов вам будет мало — просите триллионы!» — советует Владимир Л.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские беженцы могут и вовсе ничего не получить от дотаций Евросоюза.

«Польша будет трясти с Евросоюза дотации на содержание беженцев с незалежной, но мы-то понимаем, что она сама эти дотации попилит», — пишет Иван Г.

«Не уверен, что эти деньги действительно пойдут на помощь беженцам с Украины. Судя по тому, как с украинцами сейчас поляки обращаются, вскоре мы увидим гонения в отношении бегствующих», — предупреждает Виталий М.

Нашлись и те, кто отмечают, что социальное напряжение в Польше, вызванное наплывом беженцев с Украины, может по итогу вылиться в насильственные действия против украинских граждан.

«Что-то мне кажется, что уже в скором будущем украинцы с поляками друг друга перегрызут», — предполагает Станислав З.

«Так как подавляющее большинство тех, кто приехал в Польшу из Украины, — это фанатики Бандеры, то у поляков появилась неожиданная возможность оторваться на своих обидчиках», — поделился своим мнением Вадим А.

Напомним, 28 мая агентство РАР опубликовало материал, согласно которому заместитель министра внутренних дел и администрации уполномоченного правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил о том, что страна нуждается в миллиардах евро дотаций от Европейского союза, которые необходимы для содержания украинских беженцев.