Абуджа, , 01:15 — REGNUM Более 30 человек погибли, еще несколько получили ранения 28 мая в результате давки на юго-востоке Нигерии, сообщает со ссылкой на местные власти CNN.

Нигерия Pedro

Инцидент произошел в городе Порт-Харкорт. По данным полиции и властей, большинство погибших дети. По словам Олуфеми Айоделе, регионального представителя Корпуса гражданской обороны Нигерии, инцидент произошел в местном поло-клубе, где близлежащая церковь Kings Assembly Church организовала акцию раздачи пожертвований.

«Во время раздачи подарков из-за переполненности возникла давка», — сказал он. — Жертвами в основном были дети».

Как отметила пресс-секретарь полиции штата Грейс Военгикуро Иринге-Коко, давка произошла до того, как началось мероприятие. Военгикуро Иринге-Коко подчеркнула, что толпа ворвалась в зал, несмотря на то, что ворота были закрыты, что привело к гибели людей.

По словам Военгикуро Иринге-Коко, подтверждена смерть 31 человека. Она добавила, что после инцидента семеро пострадавших были госпитализированы.